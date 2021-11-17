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Действующий председатель ОБСЕ приветствовала прекращение огня между Арменией и Азербайджаном

Действующий председатель ОБСЕ приветствовала прекращение огня между Арменией и Азербайджаном

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде приветствовала достигнутое при посредничестве России прекращение огня между Арменией и Азербайджаном. Как сообщает Арменпресс, она написала об этом на своей странице в Twitter.

«Поговорила с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, приветствовала прекращение огня между Арменией и Азербайджаном при посредничества России и призвала к деэскалации. Выражаю глубокое сожаление о потерях жизней. Подтверждаю поддержку продолжению процесса через сопредседателей Минской группы и моего личного представителя», - написала Линде.


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