Действующий председатель ОБСЕ приветствовала прекращение огня между Арменией и Азербайджаном

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде приветствовала достигнутое при посредничестве России прекращение огня между Арменией и Азербайджаном. Как сообщает Арменпресс, она написала об этом на своей странице в Twitter.

«Поговорила с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, приветствовала прекращение огня между Арменией и Азербайджаном при посредничества России и призвала к деэскалации. Выражаю глубокое сожаление о потерях жизней. Подтверждаю поддержку продолжению процесса через сопредседателей Минской группы и моего личного представителя», - написала Линде.