Конгрессмен США осуждает агрессию Азербайджана против Армении
21:15, 17 Ноябрь, 2021
Член Палаты представителей США Джим Коста осудил военные действия Азербайджана против суверенной территории Армении. Как сообщает Арменпресс, он написал об этом на своей странице в Twitter.
«Осуждаю агрессивные действия Азербайджана против Армении. Призываю Госдепартамент помочь в деэскалации ситуации до тех пор, пока не поступили сообщения о новых жертвах. Америка должна выступить против нарушений прав человека», - отметил конгрессмен.
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