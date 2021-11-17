Конгрессмен США осуждает агрессию Азербайджана против Армении

Член Палаты представителей США Джим Коста осудил военные действия Азербайджана против суверенной территории Армении. Как сообщает Арменпресс, он написал об этом на своей странице в Twitter.

«Осуждаю агрессивные действия Азербайджана против Армении. Призываю Госдепартамент помочь в деэскалации ситуации до тех пор, пока не поступили сообщения о новых жертвах. Америка должна выступить против нарушений прав человека», - отметил конгрессмен.