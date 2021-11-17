Лукашенко и Меркель договорились о диалоге Белоруссии и ЕС по мигрантам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и и.о. канцлера Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора пришли к пониманию по ситуации с мигрантами на границе республики и ЕС. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом написал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".

"Договорились, что проблема в целом выносится на уровень Беларуси и ЕС, при этом соответствующие должностные лица, которые будут определены от обеих сторон, немедленно вступят в переговоры с целью разрешения имеющихся проблем", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в этом же ключе будут рассматривать пожелание беженцев попасть в Германию. Также Лукашенко передали просьбу председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйнен, чтобы страна обязательно участвовала в деятельности международных организаций, занимающихся проблематикой беженцев, которые уже активно сотрудничают с белорусской стороной.

По словам официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, канцлер подчеркнула необходимость гуманитарного снабжения мигрантов и возможности их возвращения домой.

Лукашенко и Меркель договорились поддерживать контакты в будущем.