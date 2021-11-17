Британский палубный истребитель упал в Средиземное море

Палубный истребитель F35 с авианосца Queen Elizabeth ВМФ Великобритании упал в Средиземное море. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщило министерство обороны королевства.

"Пилот британского F35 с авианосца Queen Elizabeth катапультировался во время штатного полета сегодня утром над Средиземным морем. Пилот благополучно вернулся на корабль, начато расследование, поэтому на данный момент было бы неуместно давать дальнейшие комментарии", — говорится в сообщении.

Никаких подробностей инцидента в ведомстве не привели.

Флагманский авианосец Queen Elizabeth вошел в состав британского флота в 2017 году, сейчас это самый большой военный корабль за всю историю Королевского ВМФ.

Его водоизмещение — 65 тысяч тонн, длина — 280 метров, здесь могут разместиться до 40 истребителей.