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В ОДКБ внимательно следят за ситуацией на армяно-азербайджанской границе: Захарова

В ОДКБ внимательно следят за ситуацией на армяно-азербайджанской границе: Захарова

Россия серьезно относится к своим двусторонним и многосторонним обязательствам. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, коснувшись вопроса о соглашении между Арменией и РФ от 1997 года.

«Россия серьезно относится к своим двусторонним и многосторонним обязательствам. По двусторонней линии проводятся соответствующие консультации. Что касается ОДКБ, то, по нашей информации, там внимательно следят за ситуацией на армяно-азербайджанской границе», – отметила Захарова.


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