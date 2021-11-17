Захарова подчеркнула важность скорейшего визита сопредседателей Минской группы в регион

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в настоящее время находятся в Вене для обсуждения текущей ситуации. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Касаясь деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Захарова напомнила об их заявлении от 15 ноября, подчеркнув, что они продолжают свои активные посреднические усилия, в рамках которых они недавно встретились в Париже с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана.

«Еще раз подчеркиваем важность скорейшей организации визита сопредседателей в регион», - отметила Захарова.