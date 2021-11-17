ЕНП призвала к международному расследованию военных столкновений на армяно- азербайджанской границе

Европейская народная партия (ЕНП) серьезно обеспокоена недавними боевыми действиями на армяно-азербайджанской границе. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении ЕНП.

«Мы решительно осуждаем нарушения международно признанной границы между Арменией и Азербайджаном.

Мы безоговорочно отвергаем применение силы или угрозы силой как средство достижения политических целей в регионе. Мы подчеркиваем жизненно важную необходимость в международных превентивных механизмах и в международном расследовании военных столкновений, включая значимые соответствующие санкции против агрессоров.

Прочный мир в регионе возможен путем всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем переговоров на основе основных принципов, предложенных сопредседателями Минской группы ОБСЕ», - говорится в заявлении ЕНП.