Президент Армении и премьер-министр Сингапура обсудили двусторонние отношения

Находящийся в Сингапуре президент Республики Армения Армен Саркисян побеседовал с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, собеседники коснулись текущего уровня армяно-сингапурских отношений и перспектив их развития.

Президент Армении проинформировал премьер-министра Сингапура о вчерашних провокационно-агрессивных действиях Азербайджана на границе между Арменией и Азербайджаном.

Президент Саркисян и премьер-министр Ли Сянь Лун поговорили о развитии двустороннего сотрудничества по ряду направлений. Было отмечено, что есть большой потенциал для сотрудничества, особенно в сферах высоких технологий, искусственного интеллекта, науки и образования. По словам президента Саркисяна, путь развития Сингапура является хорошим примером для Армении, а сингапурский опыт в ряде сфер может быть полезен для нашей страны.

Говоря о возможностях развития малых стран в современном быстро меняющемся мире, собеседники сошлись во мнении, что в новых реалиях маленькие и умные страны имеют большие возможности для развития и успеха.