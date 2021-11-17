В Ереване состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета

Очередное заседание Евразийского межправительственного совета состоится 18-19 ноября в Ереване, в связи с чем в Армению прибудут главы правительств стран-членов ЕАЭС.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, на заседаниях в узком, а затем и в расширенном составе будет обсужден ряд вопросов, связанных с развитием и усилением интеграционных процессов на евразийском пространстве.