Премьер-министр представил подробности переговоров по разблокированию региональных коммуникаций

В результате открытия коммуникаций в регионе западные районы Азербайджана должны иметь железнодорожное сообщение с Нахичеванью через территорию Армении, а Армения должна иметь железнодорожное сообщение с Ираном и Россией через территорию Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, во время правительственного часа в Национальном Собрании об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата Марии Карапетян.

«По сути, если Азербайджан получит сообщение с Нахичеванью, то получает сообщение и с Турцией через территорию Армении. Здесь нет дисбаланса. Выяснилось, что, говоря об открытии коммуникаций, Азербайджан подразумевает, например, сообщение между Горисом и Капаном через территорию Азербайджана. Проблема здесь в том, что у нас нет проблем с получением такой связи, потому что для нас это технический вопрос, теперь у нас есть новая дорога - Ереван-Капан, в ближайшие месяцы у нас будут альтернативные дороги в Чакатен, Воротан, Бардзраван, Шурнух, Горис-Капан», - сказал он.

По словам премьер-министра, правительство Республики Армения изучило все имеющие юридическое значение документы о границах между Советской Арменией и Советским Азербайджаном.

«Такие документы де-юре есть, и ни в одном из них рассматриваемый участок не находится на территории Республики Армения. Когда мы говорим, что сцена вчерашних событий проходила на территории Республики Армения, мы знаем об этом так же, как мы знаем, что Эйвазлы и Чайзами не являются территорией Республики Армения.

Республика Армения провозгласила независимость на территории Армянской ССР, международное сообщество признало Армению в этих границах. Таким образом, граница, имевшая де-юре значение во времена Советского Союза, де-юре имеет международное значение и сейчас. Это наше восприятие и наша стратегия», - сказал Пашинян.

По словам премьер-министра, работа трехсторонней рабочей группы не прерывалась, она проходит в ежедневном режиме.

«Другое дело, что на данный момент невозможно зафиксировать конкретный результат. Три разных вопроса - региональные коммуникации, делимитация и демаркация и урегулирование нагорно-карабахского конфликта - это разные проблемы, содержание и форматы обсуждения этих вопросов разные, независимо от того, насколько они связаны с точки зрения контекста», - заключил Пашинян.