Время в Ереване: 11:07:36,   17 Ноябрь

РФ призвала Армению и Азербайджан проявлять сдержанность и не допускать новых инцидентов

РФ призвала Армению и Азербайджан проявлять сдержанность и не допускать новых инцидентов

Россия находится в контакте и с Азербайджаном, и с Арменией для перевода ситуации в мирное русло. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель МИД РФ напомнила, что 16 ноября состоялся телефонный разговор президента России с премьер-министром Армении, также министр обороны РФ провел телефонные разговоры с армянским и азербайджанским коллегами. 

"В результате этих посреднических усилий бои и столкновения прекратились с вечера вчерашнего дня. Продолжается совместная работа с целью снятия напряженности. Мы призываем обе стороны проявлять сдержанность, не допускать новых инцидентов и решать все споры исключительно политико-дипломатическим путем", - отметила Захарова.

Она отметила, что Россия готова продолжать оказывать содействие Армении и Азербайджану в интересах поддержания мира и стабильности в регионе.

"Последние события подтверждают всю важность скорейшего запуска процесса делимитации и последующей демаркации азербайджано-армянской границы, а также начала работы соответствующей комиссии на основе ранее представленных российских предложений", - отметила Захарова.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]