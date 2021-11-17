РФ призвала Армению и Азербайджан проявлять сдержанность и не допускать новых инцидентов

Россия находится в контакте и с Азербайджаном, и с Арменией для перевода ситуации в мирное русло. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель МИД РФ напомнила, что 16 ноября состоялся телефонный разговор президента России с премьер-министром Армении, также министр обороны РФ провел телефонные разговоры с армянским и азербайджанским коллегами.

"В результате этих посреднических усилий бои и столкновения прекратились с вечера вчерашнего дня. Продолжается совместная работа с целью снятия напряженности. Мы призываем обе стороны проявлять сдержанность, не допускать новых инцидентов и решать все споры исключительно политико-дипломатическим путем", - отметила Захарова.

Она отметила, что Россия готова продолжать оказывать содействие Армении и Азербайджану в интересах поддержания мира и стабильности в регионе.

"Последние события подтверждают всю важность скорейшего запуска процесса делимитации и последующей демаркации азербайджано-армянской границы, а также начала работы соответствующей комиссии на основе ранее представленных российских предложений", - отметила Захарова.