Главы МИД Армении, Грузии и Азербайджана обсудили ситуацию в регионе

Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Давид Залкалиани встретился в Брюсселе с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба МИД Грузии.

«В рамках встречи министров иностранных дел стран Восточного партнерства вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Давид Залкалиани провел переговоры со своими азербайджанским и армянским коллегами Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном. Обсуждалась ситуация в регионе.

Вице-премьер Грузии еще раз подчеркнул необходимость деэскалации напряженной ситуации между соседними странами с целью укрепления стабильности в регионе. Залкалиани подтвердил готовность грузинской стороны приложить в будущем все усилия во имя длительного мира и стабильности в регионе», - говорится в заявлении.