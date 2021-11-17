Наша цель - подписание мирного договора: Никол Пашинян

Вся цель переговорного процесса в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ - достичь точки заключения мирного соглашения с Азербайджаном. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос депутата фракции «Гражданский договор» Лены Назарян о том, что руководство Азербайджана предлагает Армении подписать мирное соглашение и каков ответ Армении.

Пашинян ответил, что Армения также предложила Азербайджану подписать мирный договор.

«В этом нет ничего нового. До сих пор во всех переговорных пакетах, которые существовали и до нас, целью переговорного процесса является подписание мирного соглашения», - сказал премьер-министр.

Пашинян отметил, что для него странно, когда Азербайджан говорит, что предлагает Армении подписать мирное соглашение, но ответа со стороны Армении нет. По словам премьер-министра, не только есть ответ со стороны Армении, но об этом говорили уже десять раз, не то чтобы это была инициатива Азербайджана.

«Когда мы говорим о полном восстановлении переговорного процесса, когда мы вовлечены в переговорный процесс, наша цель - подписание мирного договора, чему должно предшествовать согласование текста мирного договора. Это довольно обширный процесс, и мы никогда не отказывались от этой работы. Напротив, мы всегда выражали готовность. Мы считаем это своей повесткой дня», - заключил Пашинян.