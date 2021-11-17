Каждый случай попадания в плен должен расследоваться должным образом: Пашинян

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, каждый случай попадания в плен должен расследоваться должным образом. Как сообщает Арменпресс, отвечая на вопрос депутата от фракции «Честь имею» Тиграна Абрамяна в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, Пашинян отметил, что военный кодекс четко определяет, в каком случае плен считается преступлением, а в каком нет.

«У каждого человека, служащего в Вооруженных силах Республики Армения, есть обязанности, и все случаи должны быть четко расследованы должным образом, и, возможно, мы на эмоциональном фоне сделали что-то не так. Что значит быть пленником и при каких обстоятельствах?

Военным кодексом четко указывается, в каких случаях плен не считается преступлением. В каждом случае мы должны проверять, тот ли это случай или нет», - подчеркнул Пашинян.