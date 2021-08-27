Предстоящие на 18 ноября мероприятия
17:46, Ноябрь 17, 2021
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- 17:51 Каждый случай попадания в плен должен расследоваться должным образом: Пашинян
- 17:46 Предстоящие на 18 ноября мероприятия
- 17:42 В Ереване состоится мероприятие «Язык и время: пути профессионального развития»
- 17:36 Эстонские военные готовы установить заграждение на границе с Россией
- 17:29 Состоялась встреча секретарей Совбезов Армении и РФ
- 17:28 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 17-11-21
- 17:24 Азиатские индексы - 17-11-21
- 17:20 Депутаты Европарламента осудили вторжения азербайджанских войск на территорию Армении
- 17:18 На заседании секретарей советов безопасности Григорян представил ситуацию на армяно- азербайджанской границе
- 17:00 ЕС призвал Азербайджан и Армению к максимальной сдержанности
- 16:57 Экспорт фундука принес Грузии почти 60 млн долларов
- 16:48 СМИ: взрыв прогремел в Кабуле
- 16:29 Кембриджский словарь английского языка назвал "настойчивость" словом года
- 16:18 Напряженная ситуация в Нагорном Карабахе сохраняется: Станислав Зась
- 16:15 Есть позиции, которые мы вернули: Армен Хачатрян
- 16:11 МИД Ирака сообщил о желании вернуться более 300 граждан на белорусско-польской границе
- 16:11 Температура воздуха в Армении повысится
- 15:42 Делегация, возглавляемая вице-спикером Парламента Литвы, воздала дань памяти жертвам Геноцида армян
- 15:28 Президент Армении на встрече с президентом Сингапура представил историю карабахского конфликта
- 15:25 Нарек Мкртчян сообщил о количестве погибших в войне, без вести пропавших и пленных
- 15:15 После войны 80% перемещенных лиц вернулись в Арцах
- 15:05 Руденко и спецпредставитель ЕС обсудили обострение на границе Армении и Азербайджана
- 14:58 Ереван ожидает от Москвы дипломатического и военного содействия: интервью Армена Григоряна «КоммерсантЪ-у»
- 14:56 Илон Маск во вторник продал акции Tesla еще на $973 млн
- 14:37 Кремль о возможности проведения саммита России, Армении и Азербайджана
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