Эстонские военные готовы установить заграждение на границе с Россией

Министр обороны Калле Лаанет заявил, что военные готовы установить временное проволочное заграждение на границе с Россией для предотвращения возможных гибридных атак на границы ЕС и НАТО, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее комиссия по государственной безопасности правительства Эстонии предложила укрепить границу с Россией с помощью временного проволочного заграждения.

По словам Лаанета, сейчас нет четких признаков того, что на границе Эстонии и России существует какая-либо угроза, но нужно быть готовыми к быстрому развитию ситуации, что показывают события на границе Польши и Литвы с Белоруссией.

"Мы готовы к возведению временного проволочного заграждения протяженностью более 30 километров. Так как требуется три-четыре ряда, то в реальности у нас есть проволока на 130 километров. Я убежден, что весьма скоро это реализуется", – сказал в среду министр в передаче Esimene stuudio на канале ETV.

Лаанет считает, что нужно быть готовыми к тому, что кризис на польско-белорусской границе затянется, поскольку это в интересах как Лукашенко, так и Путина: "Цель Путина в том, чтобы события на границе Литвы и Польши были по возможности интенсивными, чтобы он мог действовать с войсками на украинской границе", - заявил министр обороны.

В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.