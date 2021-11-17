Состоялась встреча секретарей Совбезов Армении и РФ

На полях 9-го заседания секретарей советов безопасности государств-участников СНГ секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушем.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата Совета безопасности Армении, Армен Григорян подробно представил ситуацию, сложившуюся в результате инициированных Азербайджаном боевых действий. В частности, он отметил, что боевые действия ведутся на суверенной территории Армении, и азербайджанские войска должны покинуть суверенную территорию Армении.

Николай Патруш выразил надежду, что напряженность на армяно-азербайджанской границе в ближайшее время снизится, и российская сторона готова оказать соответствующую помощь Армении, Азербайджану в демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы.