Азиатские индексы - 17-11-21
ТОКИО, 17 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 17 ноября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.40% и составил 29688.33 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.61% и составил 2038.34 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.44% и составил 3537.37 пункта, а HANG SENG снизился на 0.25% и составил 25650.08 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
09:41, 15.11.2021
“Новая книга” -36/21: Чархчян, Еврипид, Ознос
10:03, 01.11.2021
“Новая книга” - 34/21: Бегларян, Гилберт, Аревшатян
- 17:28 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 17-11-21
- 17:24 Азиатские индексы - 17-11-21
- 16:57 Экспорт фундука принес Грузии почти 60 млн долларов
- 16:48 СМИ: взрыв прогремел в Кабуле
- 16:29 Кембриджский словарь английского языка назвал "настойчивость" словом года
- 16:18 Напряженная ситуация в Нагорном Карабахе сохраняется: Станислав Зась
- 16:15 Есть позиции, которые мы вернули: Армен Хачатрян
- 16:11 МИД Ирака сообщил о желании вернуться более 300 граждан на белорусско-польской границе
- 16:11 Температура воздуха в Армении повысится
- 15:42 Делегация, возглавляемая вице-спикером Парламента Литвы, воздала дань памяти жертвам Геноцида армян
- 15:28 Президент Армении на встрече с президентом Сингапура представил историю карабахского конфликта
- 15:25 Нарек Мкртчян сообщил о количестве погибших в войне, без вести пропавших и пленных
- 15:15 После войны 80% перемещенных лиц вернулись в Арцах
- 15:05 Руденко и спецпредставитель ЕС обсудили обострение на границе Армении и Азербайджана
- 14:58 Ереван ожидает от Москвы дипломатического и военного содействия: интервью Армена Григоряна «КоммерсантЪ-у»
- 14:56 Илон Маск во вторник продал акции Tesla еще на $973 млн
- 14:37 Кремль о возможности проведения саммита России, Армении и Азербайджана
- 14:32 Россия путем стабилизации ситуации на армяно-азербайджанской границе считает реализацию пунктов трехстороннего заявления
- 14:14 Мигранты покинули пункт "Брузги" на белорусско-польской границе
- 14:13 Мужская сборная Армении по шахматам - одна из лидеров чемпионата Европы
- 14:10 Арарат Мирзоян встретился с руководителями дипломатических представительств, аккредитованных в Армении
- 13:53 СМИ: на нефтепроводе в иранской провинции Хузестан произошел взрыв
- 13:37 Артур Давтян принял посла Египетской Арабской Республики в Республике Армения
- 13:30 Второе за час землетрясение зафиксировано на востоке Грузии
- 13:09 Байден запретил въезд в США представителям правительства Никарагуа
16:48, 13.11.2021
Просмотрели 2543 раз Возбуждено уголовное дело по инциденту, спровоцированному азербайджанским военнослужащим в районе Шуши
13:03, 13.11.2021
Просмотрели 2359 раз Бросившего гранату в сторону азербайджанцев в районе Шушипередадут армянской стороне. ЗПЧ Арцаха
15:13, 13.11.2021
Просмотрели 1828 раз А. Карапетян поручил вести строгий контроль за полным проведением в воинских частях подготовки к зиме
17:00, 13.11.2021
Просмотрели 1787 раз Лукашенко хотел бы получить несколько дивизионов «Искандеров»от России
14:34, 13.11.2021
Просмотрели 1585 раз Главы МИД России и Франции обсудили урегулирование нагорно-карабахского конфликта