Азиатские индексы - 17-11-21

ТОКИО, 17 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 17 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.40% и составил 29688.33 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.61% и составил 2038.34 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.44% и составил 3537.37 пункта, а HANG SENG снизился на 0.25% и составил 25650.08 пункта.