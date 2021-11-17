На заседании секретарей советов безопасности Григорян представил ситуацию на армяно- азербайджанской границе

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 17 ноября в Москве принял участие в 9-м заседании секретарей советов безопасности стран-участниц СНГ.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Совета безопасности, Армен Григорян выступил с речью, в которой коснулся вторжения азербайджанских войск на территорию Республики Армения и ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Григорян отметил, что Азербайджан не только не соблюдает режим прекращения огня, но и не выполняет договоренности, достигнутые в результате вышеупомянутых заявлений. И Армения считает проводимые Азербайджаном военные действия шагом против территориальной целостности Армении.

Секретарь Совета безопасности подчеркнул, что Армения остается приверженной мирному процессу урегулирования, готова начать процесс демаркации и демаркации, но в то же время будет решительно отражать любую военную агрессию против своих границ.

В связи с разблокированием коммуникаций Григорян отметил, что Армения придает большое значение сформированному на уровне вице-премьеров формату и готова приложить все усилия для реализации договоренностей, достигнутых в рамках заявлений от 9 ноября и от 11 января.

В ходе встречи были обсуждены опасности, исходящие с территории Афганистана, вопросы сотрудничества государств-участников СНГ в области миграции и гуманитарных сфер, а также проблемы безопасности, связанные с развитием биотехнологий.