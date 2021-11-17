ЕС призвал Азербайджан и Армению к максимальной сдержанности

ЕС глубоко обеспокоен недавним насилием на армяно-азербайджанской границе, которое, к сожалению, привело к человеческим жертвам. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Питера Стано.

«Председатель Европейского совета Шарль Мишель обсудил по телефону текущую ситуацию с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном и призвал к срочному снижению эскалации и полному соблюдению режима прекращения огня.

ЕС призывает Армению и Азербайджан проявить максимальную сдержанность, отвести свои вооруженные силы и соблюдать обязательства, взятые в рамках двух трехсторонних заявлений. Мы призываем обе стороны возобновить переговоры для достижения всеобъемлющего урегулирования нерешенных вопросов, включая демаркацию границы.

ЕС поддерживает заявление сопредседателей Минской группы от 15 ноября. ЕС подтверждает свою приверженность работе с Арменией и Азербайджаном, чтобы помочь преодолеть напряженность и внести свой вклад в построение Южного Кавказа, который будет безопасным, стабильным, процветающим и мирным на благо всех людей, живущих в этом регионе», - говорится в заявлении.