Экспорт фундука принес Грузии почти 60 млн долларов

Грузия с 1 августа экспортировала до 13 тысяч тонн фундука на сумму 59,4 миллиона долларов, как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении на сайте Минсельхоза страны.

Объем экспорта фундука за отчетный период увеличился на 3,3 тысячи тонн (35%) по сравнению с объемом экспорта за тот же период 2020/2021 годов, а стоимость экспорта выросла на 6,3 миллиона долларов (12%).

По информации ведомства, грузинский фундук в основном отправляется на экспорт в страны Европы, а также в соседние государства.

ТОП-10 стран-импортеров грузинского фундука:

Италия – 5 549 тонн

Германия – 2 222 тонны

Армения – 788 тонн

Китай – 680 тонн

Испания – 402 тонны

Чехия – 401 тонна

Польша – 315 тонн

Украина – 256 тонн

Россия – 252 тонны

Литва – 218 тонн.

Массовый сбор фундука начался в Грузии в начале августа. Первыми собирать урожай традиционно начали регионы Самегрело и Гурия на западе Грузии, позже к ним присоединилась Кахети и другие регионы, где выращивают фундук.

По информации ведомства, в этом году урожай фундука высокого качества. Предполагается собрать 65-70 тысяч тонн, экспортный потенциал которых составляет 150 миллионов долларов.

В Минсельхозе отмечают, что с 2016 года, в результате распространения мраморных клопов и грибковых болезней, производство фундука и его экспорт стали сокращаться и в 2018 году достигли минимальной отметки в 17 тысяч тонн.

Получить высококачественный и обильный урожай в 2020 и 2021 годах удалось за счет активной и целенаправленной работы по уничтожению вредителей.