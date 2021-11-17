СМИ: взрыв прогремел в Кабуле

Мощный взрыв прогремел в среду в западной части Кабула. Как передает Арменпресс, об этом сообщило афганское агентство Aamaj News.

По предварительным данным, инцидент произошел в районе Даште-Барчи в западной части столицы Афганистана в результате детонации магнитной мины, которая была прикреплена к пассажирскому микроавтобусу. Трое погибли.

Представители захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) пока не комментировали случившееся.

13 ноября подобный инцидент произошел также в Даште-Барчи, населенном преимущественно шиитами-хазарейцами - представителями этнического и религиозного меньшинства Афганистана. Тогда в результате подрыва микроавтобуса погибли четыре человека.