Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) назвал слово "настойчивость" (perseverance) главным словом 2021 года, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы можем официально объявить слово 2021 года по версии Cambridge Dictionary - это слово "настойчивость" (perseverance), - говорится в сообщении, опубликованном на странице словаря в Twitter.

Согласно словарному определению "настойчивость" (perseverance) - это существительное, которое означает постоянные усилия, направленные на достижения чего-то, даже когда это сложно или занимает много времени.

Как отмечается, в общий сложности за 2021 год определение этого слова в словаре искали более 243 тысяч раз. Наибольшая волна поисковых запросов была отмечена в феврале, когда марсоход НАСА Perseverance совершил посадку на Марс.

По мнению менеджера издательского отдела Cambridge Dictionary Вендалин Николс, редакторы сочли это слово подходящим, учитывая проблемы 2021 года.

"Подобно настойчивости, которая требуется, чтобы посадить марсоход на Марс, она также нужна, чтобы противостоять вызовам, c которыми мы столкнулись из-за COVID-19, климатических бедствий, политической нестабильности и конфликтов", - приводит слова Николс телеканал Sky News.

Новейший марсоход НАСА Perseverance стартовал с Земли в июле прошлого года и в феврале совершил успешную посадку на Марс.