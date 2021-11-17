Есть позиции, которые мы вернули: Армен Хачатрян

Во время активных боевых действий на восточной границе Вооруженные силы Армении вернули некоторые боевые позиции. Об этом, как передает «Арменпресс», заявил журналистам депутат от фракции «Гражданский договор» Армен Хачатрян.

«В настоящий момент действует режим прекращения огня. Есть позиции, которые мы вернули», - сказал Хачатрян.

Депутат не посчитал целесообразным уточнить, где что было взято.

На вопрос, обращалась ли армянская сторона в ОДКБ или нет, Армен Хачатрян ответил, что не может сказать, подавала ли она письменную заявку или нет, но обращалась.

Армен Хачатрян вновь заявил, что коридора не будет, и никто не сможет решить эту проблему силой.