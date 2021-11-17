Температура воздуха в Армении повысится

17, с 18 по 22 ноября на территории республики осадков не ожидается. Ветер северо-западный 2-5 м/с. Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга сообщает, что днем 18 ноября в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе температура воздуха повысится на 4-6 градусов.

Днем 17, с 18 по 22 ноября в Ереване осадков не ожидается.