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Делегация, возглавляемая вице-спикером Парламента Литвы, воздала дань памяти жертвам Геноцида армян

Делегация, возглавляемая вице-спикером Парламента Литвы, воздала дань памяти жертвам Геноцида армян

Делегация во главе с вице-спикером Парламента Литвы Андрюсом Мазуронисом, прибывшая в Армению для участия в мероприятиях, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Литвой, посетила Мемориал Геноцида армян. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Музей-институт Геноцида армян.

Приветствовав гостей, директор Музея-института Геноцида армян Арутюн Марутян рассказал историю создания мемориала. Он также представил гостям историю о трех хачкарах, установленных в районе Цицернакаберда, которые посвящены памяти армян, погибших во время этнической чистки армянского населения в Азербайджане в конце прошлого века.

Андрюс Мазуронис возложил венок к Мемориалу жертвам Геноцида армян. Гости возложили цветы к вечному огню и почтили минутой молчания память святых жертв Геноцида армян.

Члены делегации из Литвы также посетили Музей Геноцида армян, ознакомились с постоянными и временными экспозициями. По окончании осмотра Андрюс Мазуронис сделал запись в Книге почетных гостей.

Выразив благодарность вице-спикеру Парламента Литвы Андрюсу Мазуронису за визит, Арутюн Марутян вручил почетному гостю последние публикации Музея-института.
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