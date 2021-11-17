Президент Армении на встрече с президентом Сингапура представил историю карабахского конфликта

Находящийся в Сингапуре президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с президентом Республики Сингапур Халимой Якоб.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента РА, в ходе встречи, длившейся более часа, президенты Армении и Сингапура обменялись мнениями по актуальной повестке армяно-сингапурских отношений.

Президент Саркисян также предоставил информацию об истории нагорно-карабахского конфликта, ситуации после 44-дневной войны, развязанной Азербайджаном, гуманитарных вопросах и продолжающихся агрессивных действиях Азербайджана, включая недавнее вторжение на суверенную территорию Армении.

В ходе встречи были затронуты вопросы потенциала и возможности для развития армяно-сингапурского сотрудничества в различных сферах. Президент Саркисян сказал, что Сингапур является хорошим примером быстрорастущей и успешной страны для многих стран, в том числе и для Армении.

Халима Якоб отметила, что они готовы помочь Армении своим опытом и советами в ряде сфер.

Отмечается, что два президента высоко оценили армянскую общину Сингапура, подчеркнув значительную роль армянской общины в истории Сингапура, инвестиций в торговлю, экономику, культуру и в ряд других сфер.

Было отмечено, что имена многих армян навсегда вошли в историю народа Сингапура. Самый старый отель в стране был основан армянской семьей, национальный цветок Сингапура - сингапурская орхидея выведен армянкой - флористкой Агнес Йоаким (Овакимян) и назван в ее честь.