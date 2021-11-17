Армении есть что сказать в сфере ИТ: Араик Арутюнян  вручил Государственную премию за всемирный вклад в сферу ИТ

Руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян принял участие в церемонии вручения Государственной премии Республики Армения за всемирный вклад в сферу информационных технологий. Лауреатом премии 2020 года стал президент и главный исполнительный содиректор компании “Синопсис” Чи-Фун Чан.

Как сообщает Арменпресс, Араик Арутюнян вручил награду Чи-Фун Чану и поздравил его. “К сожалению, по известным причинам в прошлом году нам не удалось организовать это мероприятие, и в этом году мы вручаем премию 2020 года. Государственная премия Республики Армения за всемирный вклад в сферу информационных технологий имеет очень важную цель - подчеркнуть, что Армении есть что сказать и что представить в этой области. Принимать здесь великих мировых деятелей сферы - одно из лучших доказательств этого.

Фото: Геворга Перкуперкяна

Я уверен, что наши лауреаты получают много похожих предложений из разных стран, но выбирают не каждую, так как, если награда присуждается в конкретной области, они смотрят на то, какой вклад внесла и какие успехи у этой страны в данной сфере, какое будущее есть у данной сферы в этой стране. Я уверен, что у г-на Чи-Фун Чана были такие фильтры, когда он делал свой выбор. И как человек, работающий с кодами, скажу, что мы любим работать с кодами.

На первобытных картах мы написали код - “Армения”, и этот код дал нам легитимное право существовать в 21 веке, развиваться и давать миру инновации. В 5 веке мы написали еще один код в виде армянского алфавита, чтобы через коды довести до 21 века не только нашу культуру, но и мировую культуру. Я очень рад, что через несколько дней Вы посетите Матенадаран и увидите, какой объем кодированной информации мы донесли до 21 века. К сожалению, нам еще не удалось полностью их расшифровать, и специалисты сферы, которые сейчас находятся здесь, также и с Вашей поддержкой с помощью инновационных технологий смогут донести эту информацию до мира. В 20 веке наши технологические отцы тоже создали коды и сказали свое слово в области технологий, что создало для нас хорошую основу для обеспечения серьезного прогресса в этой области сейчас и в будущем”, - сказал Араик Арутюнян.

Руководитель аппарата премьер-министра еще раз поздравил Чи-Фун Чана и выразил уверенность, что сотрудничество с армянскими технологическими компаниями будет иметь будущее. “Это очень важно для государства, потому что ИТ-сфера и технологическое развитие - один из наших приоритетов, что отражено в программах, в том числе образовательных. Сотрудничество с ИТ-компаниями также является одним из таких приоритетов”, - сказал Араик Арутюнян.

Чи-Фун Чан поблагодарил за высокую оценку его деятельности, подчеркнув, что придает большое значение этой премии. “Деятельность в сфере ИТ должна быть на благо человечества. Мы, как специалисты, должны создавать безопасные и надежные системы”, - сказал Чи-Фун Чан. Президент компании “Синопсис” также поблагодарил сотрудников армянского филиала за совместную и эффективную работу.

Затем состоялась церемония гашения почтового конверта и марки, посвященной Государственной премии Республики Армения за всемирный вклад в сферу информационных технологий. В мероприятии приняли участие руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, министр высокотехнологичной промышленности Республики Армения Ваагн Хачатрян, главный генеральный директор ЗАО “Айпост” Айк Карапетян, 11-й лауреат Государственной премии Республики Армения за всемирный вклад в сферу информационных технологий Чи-Фун Чан и президент Союза филателистов Армении Овик Мусаелян.