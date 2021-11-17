Нарек Мкртчян сообщил о количестве погибших в войне, без вести пропавших и пленных

По данным Следственного комитета РА за октябрь, в дни 44-дневной войны погибло 3 788 человек, в том числе 3 712 военнослужащих и 76 гражданских лиц.

Как передает «Арменпресс», об этом в Национальном собрании заявил министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян в ответ на вопрос депутата от фракции «Айастан».

«222 военнослужащих и 21 гражданское лицо считаются пропавшими без вести. Общее количество пленных и гражданских лиц, взятых Азербайджаном в заложники, составляет 40 человек, в том числе 37 военнослужащих и 3 мирных жителя», - сказал Мкртчян.

Министр сообщил, что за этот период Азербайджан передал Республике Армения 114 военнослужащих и гражданских лиц.