После войны 80% перемещенных лиц вернулись в Арцах

По окончании 44-дневной войны количество перемещенных лиц из Арцаха составляло более 91 000 человек.

Как передает «Арменпресс», об этом в Национальном собрании заявил министр труда и социальных вопросов Армении Нарек Мкртчян в ответ на вопрос депутата от фракции «Айастан».

«Должен отметить, что более 80% из них уже вернулись в Арцах, остальные продолжают оставаться в Республике Армения. Вопросы, касающиеся их, продолжают оставаться в центре внимания правительства РА», - сказал Нарек Мкртчян.