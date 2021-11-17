Руденко и спецпредставитель ЕС обсудили обострение на границе Армении и Азербайджана

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко и спецпредставитель ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар обсудили в среду по телефону эскалацию напряженности на отдельных участках армяно-азербайджанской границы.

"Обсуждалось обострение на отдельных участках армяно-азербайджанской границы. Выражена обеспокоенность имевшими место вооруженными столкновениями. Подчеркнута императивность проявления со стороны Баку и Еревана сдержанности, решения всех проблем исключительно политико-дипломатическими методами", - говорится в сообщении МИД РФ.

В ноябре ситуация в Карабахе и приграничных районах Сюникской области Армении резко обострилась. Стороны регулярно сообщают о вооруженных инцидентах в том числе с человеческими жертвами. 13 ноября Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах военных позиций. Напряженность также возникает на участках связывающей Армению с Ираном межгосударственной дороги, которые перешли Баку по итогам заявления от 9 ноября 2020 года лидеров Армении, РФ и Азербайджана и где был установлен пост российских миротворцев для обеспечения свободного передвижения людей и транспортных средств,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Во вторник на азербайджано-армянской границе начались бои между вооруженными силами двух стран. В связи с этими событиями министр обороны РФ Сергей Шойгу поочередно провел телефонные переговоры со своими коллегами из Армении и Азербайджана. В пресс-службе российского оборонного ведомства сообщили, что после этого главы Минобороны Азербайджана и Армении приняли меры по стабилизации обстановки на границе, вследствие этого ситуация нормализовалась.