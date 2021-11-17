Ереван ожидает от Москвы дипломатического и военного содействия: интервью Армена Григоряна «КоммерсантЪ-у»

Власти Армении рассчитывают, что Россия как стратегический партнер поможет разрешить вопросы, связанные с действиями Азербайджана на границе. Как передает «Арменпресс», секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян заявил об этом российскому «КоммерсантЪ-у», отвечая на вопрос, какой помощи ожидает армянская сторона, обращаясь к официальной Москве в рамках Соглашения 1997 года.

Армен Григорян, принимающий участие в ежегодном заседании секретарей Советов безопасности СНГ в Москве, отметил, что сегодня Вооруженные силы Азербайджана находятся на суверенной территории Армении. «Это акт агрессии. В 1997 году Армения и Россия договорились помогать друг другу в таких случаях. Именно поэтому мы обратились к России», - сказал Григорян.

На вопрос «КоммерсантЪ-а», какой военной или дипломатической помощи Ереван в первую очередь ожидает от российской стороны, он ответил: «Мы за решение вопроса дипломатическим путем. Но если это невозможно путем дипломатии, проблема должна быть решена военным путем».

Армен Григорян отметил, что Россия и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) являются приоритетом для армянской стороны в этом вопросе. «Но если решение не будет найдено, мы начнем рассматривать и другие возможности», - сказал он.

Во второй половине дня 16 ноября Вооруженные силы Азербайджана в очередной раз преступным образом нарушили территориальную целостность Республики Армения и ее суверенитет, атаковав армянские позиции, расположенные в восточной приграничной зоне, с применением артиллерии, бронетехники и огнестрельного оружия различного калибра. В результате боевых действий есть жертвы с обеих сторон.

Министерство обороны Армении сообщает, что по состоянию на 10:00 17 ноября ситуация относительно стабильна, соглашение о прекращении огня в основном соблюдается. В результате боевых действий 16 ноября противник имеет до 70 убитых и раненых военнослужащих, а также значительные потери военной техники, в частности, 4 бронетранспортера, 1 бронетранспортер Sandcat, 5 автомобилей марки Камаз, Урал, УАЗ.

С армянской стороны есть 1 погибший военнослужащий, 13 пленных. В ходе боевых действий была потеряна связь еще с 24 военнослужащими, их судьба на данный момент неизвестна. Ведется интенсивная работа по их поиску. Две военные позиции перешли под контроль противника.

При посредничестве российской стороны ведутся переговоры по урегулированию ситуации и возвращению пленных армянских военнослужащих.