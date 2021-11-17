Кремль о возможности проведения саммита России, Армении и Азербайджана

На определенном этапе потребуется проведение трехстороннего саммита России, Армении и Азербайджана, но для этого потребуется согласие всех трех сторон. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на «РИА Новости», об этом на встрече с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Однозначно, на каком-то этапе такие контакты будут необходимы. Для того, чтобы они стали возможны, необходимо согласие и готовность всех трех сторон», - сказал он.

Во второй половине дня 16 ноября Вооруженные силы Азербайджана в очередной раз преступным образом нарушили территориальную целостность Республики Армения и ее суверенитет, атаковав армянские позиции, расположенные в восточной приграничной зоне, с применением артиллерии, бронетехники и огнестрельного оружия различного калибра. В результате боевых действий есть жертвы с обеих сторон.