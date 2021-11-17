Россия путем стабилизации ситуации на армяно-азербайджанской границе считает реализацию пунктов трехстороннего заявления

Россия продолжит свои посреднические усилия по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Как передает «Арменпресс», такое мнение в беседе с журналистами высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В любом случае мы считаем, что единственный способ стабилизировать ситуацию - это выполнение трехсторонних договоренностей. И мы считаем, что все страны, прежде всего, должны следовать своим взятым обязанностям, которые будут гарантией, что подобные инциденты больше не повторятся», - сказал Песков.

Министерство обороны Армении сообщает, что по состоянию на 10:00 17 ноября ситуация относительно стабильна, соглашение о прекращении огня в основном соблюдается. В результате боевых действий 16 ноября противник имеет до 70 убитых и раненых военнослужащих, а также значительные потери военной техники, в частности, 4 бронетранспортера, 1 бронетранспортер Sandcat, 5 автомобилей марки Камаз, Урал, УАЗ.

С армянской стороны есть 1 погибший военнослужащий, 13 пленных. В ходе боевых действий была потеряна связь еще с 24 военнослужащими, их судьба на данный момент неизвестна. Ведется интенсивная работа по их поиску. Две военные позиции перешли под контроль противника.

При посредничестве российской стороны ведутся переговоры по урегулированию ситуации и возвращению пленных армянских военнослужащих.