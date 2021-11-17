В районе КПП "Брузги" не осталось ни одного мигранта, передает корреспондент РИА Новости.

Часть беженцев перебралась в транспортно-логистический центр, где белорусы организовали им ночлег, часть вернулась в стихийный лагерь в лесу.

По данным республиканского Красного Креста, в центре разместились более тысячи человек.

Ранее в Варшаве заявили, что ночью мигранты снова предпринимали попытки преодолеть кордон.

Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заграждений собрались более двух тысяч человек. Они предприняли несколько попыток прорыва, но поляки применили слезоточивый газ и задержали большинство перешедших границу. После этого мигранты разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска Брузги в Гродненской области.

В понедельник около 3,5 тысячи человек перебрались из лагеря к КПП и расположились "прямо на линии границы". По другую сторону сосредоточились польские военные и спецтехника.

Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток нелегалов: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".