Мужская сборная Армении по шахматам - одна из лидеров чемпионата Европы

Мужская и женская сборные Армении по шахматам продолжают выступать в командном чемпионате Европы.

Как передает «Арменпресс», на проходящем в Словении женском и мужском командном чемпионате Европы по шахматам мужская сборная Армении одержала победу над сильной французской командой, сравнялась с лидерами, разделив на данный момент 1-6 места. 17 ноября на турнире - день отдыха. В 6-м туре соперником сборной Армении будет команда Азербайджана.

В борьбе женщин сборная Армении потерпела 2 поражения подряд, но продолжает оставаться рядом с лидерами. По окончании дня отдыха армянские шахматистки в 6 туре сразятся со сборной Украины.