Арарат Мирзоян встретился с руководителями дипломатических представительств, аккредитованных в Армении

17 ноября министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян принял руководителей дипломатических миссий, аккредитованных в Армении. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МИД Армении.

«Цель нашей встречи - ознакомить Вас с подробностями провокационно-агрессивных действий Азербайджана, имевших место вчера на границе между Арменией и Азербайджаном. Вам уже известно, что Вооруженные силы Азербайджана вчера вторглись на суверенную территорию Республики Армения. Этому предшествовала еще одна попытка проникновения, состоявшаяся два дня назад. 14 ноября, в 13:00, азербайджанские Вооруженные силы вторглись на территорию Республики Армения, в результате чего в окружении оказались четыре армянские позиции. После переговоров азербайджанская военная техника была выведена с территории Республики Армения. Но напряжение не спало, вчера, примерно в то же время произошло еще одно новое вторжение, сопровождавшееся применением бронетехники, артиллерии, оружия разного калибра. Могу сказать, что азербайджанская сторона, наверное, использовала все, кроме авиации. Армянская сторона ответила адекватно. И надо отметить, что иначе как агрессией против Республики Армения это назвать нельзя. По состоянию на 18:30 минувшего дня боевые действия при посредничестве российской стороны были остановлены, но азербайджанские Вооруженные силы продолжают оставаться в Армении.

Хочу сообщить, что на данный момент с армянской стороны есть 1 подтвержденная жертва, 12 пленных армянских военнослужащих, судьба 24 армянских военнослужащих на данный момент неизвестна. Поисковые работы ведутся с участием российской стороны.

Очевидно, что этим действиям в течение нескольких месяцев предшествовали очень четкие антиармянские, ксенофобские, агрессивные заявления властей Азербайджана, открытые угрозы применения силы, посягательства на территорию Армении, устремления, а также так называемая «коридорная логика», заявления о коридоре, в том числе и с угрозой применения силы.

Хочу сообщить, что мы убеждены, что такое поведение Азербайджана является следствием того, что наши международные партнеры и международное сообщество в целом, не отреагировали должным образом на применение силы Азербайджаном во время агрессии против Нагорного Карабаха 27 сентября прошлого года. Мы убеждены, что реакция международного сообщества на все упомянутые мною провокационные, агрессивные заявления и действия не была адресной и достаточной.

Продолжительные заявления, ставящие знак равенства между сторонами, были восприняты Азербайджаном как поощрение к продолжению такого поведения. Мы ожидаем, что наши партнеры и дружественные страны незамедлительно отреагируют на эти действия, воспользуются своим прямым влиянием на Азербайджанскую Республику, чтобы призвать прекратить провокационные действия и посягательства на Республику Армения.

Хочу также проинформировать Вас, что в рамках Устава ООН, всех двусторонних и многосторонних соглашений Республика Армения оставляет за собой право защищать свою территориальную целостность и суверенитет. И с этого момента вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации ложится непосредственно на Азербайджанскую Республику.

И еще об одном политическом нюансе. Мы считаем, что Азербайджан пытается отвлечь внимание международного сообщества от нагорно-карабахского конфликта, сдвигая напряженность на армяно-азербайджанскую границу. Хочу еще раз подчеркнуть, что Республика Армения будет защищать как свою территориальную целостность, так и право армян Нагорного Карабаха на самоопределение», - сказал в своем выступлении Арарат Мирзоян.

В завершение встречи Арарат Мирзоян ответил на вопросы присутствующих.