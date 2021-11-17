СМИ: на нефтепроводе в иранской провинции Хузестан произошел взрыв

Мощный взрыв прогремел в среду на нефтепроводе в провинции Хузестан, расположенной на юге Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

По его данным, инцидент произошел на участке близ населенного пункта Рамис. Указывается, что причиной взрыва стал износ оборудования,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Информации о причиненном материальном ущербе или пострадавших не приводится.