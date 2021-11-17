Артур Давтян принял посла Египетской Арабской Республики в Республике Армения

Генеральный прокурор Армении Артур Давтян принял чрезвычайного и полномочного посла Арабской Республики Египет в нашей стране Бахаа Эль Дин Багдати.

Приветствуя посла в Генпрокуратуре РА, Артур Давтян высоко оценил уровень армяно-египетских отношений во всех сферах, их дружественный характер, подчеркнув, что, несмотря на это, существует нереализованный потенциал для углубления сотрудничества между двумя странами в правовой сфере. Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в прокуратуре.

Он выразил надежду, что установление непосредственной связи между прокуратурой РА и посольством ЕАР будет способствовать повышению взаимного интереса в этом направлении, возможным основанием для этого является наличие достаточной правовой основы. По словам генерального прокурора РА, необходимость в этом обусловлена увеличением в последнее время объема взаимных визитов граждан Армении и Египта и необходимостью обеспечения высокого уровня правовой защиты в двух дружественных странах.

Посол поблагодарил за прием, передал готовность своей страны к расширению правовых отношений, отметив, что они готовы обсудить предложения по обогащению армяно-египетской многовекторной повестки дня и в этом направлении.

В ходе встречи обсуждались вопросы организации визита делегации во главе с Генеральным прокурором РА на 9-ю сессию Конвенции по борьбе с коррупцией, перспективы сотрудничества с Генеральным прокурором Арабской Республики Египет и правовой базы для соответствия современным требованиям.