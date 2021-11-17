Второе за час землетрясение зафиксировано на востоке Грузии

Землетрясение магнитудой 3,0 произошло в Восточной Грузии в 23:28 по тбилисскому времени в 54 километрах от Тбилиси, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Эпицентр землетрясения находился у села Гугути в 11 километрах юга-восточнее от города Дманиси на глубине 10 км,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.