Талибов пригласят на следующую министерскую встречу соседей Афганистана

Представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) будут приглашены на третью министерскую встречу стран - соседей Афганистана. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши.

"Временное правительство Афганистана будет приглашено на следующую встречу соседей Афганистана", - приводит в среду газета Dawn высказывания главы внешнеполитического ведомства, который выступил на заседании сенатского комитета по иностранным делам. "Стратегия Исламабада заключается в поддержании конструктивного взаимодействия с Кабулом", - подчеркнул он.

Как отмечает издание, Пакистан разработал новый механизм консультаций между соседями Афганистана относительно обстановки в этой стране после захвата власти талибами в середине августа. Участниками переговоров являются Россия, Китай, Иран, Пакистан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Их первая встреча состоялась в Исламабаде 8 сентября, вторая прошла в Тегеране 27 октября.

Движение "Талибан" не было приглашено ни на одно из заседаний. Участники вторых консультаций в совместном коммюнике призвали международное сообщество "продолжать позитивно взаимодействовать с Афганистаном и разработать долгосрочную дорожную карту для продвижения повестки политического взаимодействия, экономической интеграции и регионального сотрудничества".

Следующая встреча по Афганистану пройдет в Китае. Хотя ее сроки еще не определены, скорее всего, она состоится в начале следующего года.