Азербайджан продолжает незаконные суды над армянскими пленными: материалы еще по одному делу направлены в суд Гянджи

Азербайджан, нарушая все гуманитарные законы и нормы международного права, продолжает незаконные суды над армянскими военнопленными.

Как передает «Арменпресс», азербайджанские СМИ сообщают, что предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении двух граждан Армении, Ишхана Саркисяна и Владимира Рафаеляна, завершено. Материалы уголовного дела отправлены в Гянджинский суд по тяжким преступлениям.

Двум гражданам Республики Армения были предъявлены обвинения по статье 214.2.3 Уголовного кодекса Азербайджана (террористический акт, совершенный с применением огнестрельного оружия).