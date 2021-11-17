ООН с тревогой следит за столкновениями между Арменией и Азербайджаном

ООН с тревогой следит за столкновениями между Азербайджаном и Арменией, призывая их действовать в соответствии с положениями трехсторонних заявлений от 9 ноября и 11 января. Как передает «Арменпресс», об этом заявил заместитель пресс-секретаря генсека ООН Фархан Хак, отвечая на вопрос корреспондента «Голоса Америки», как генсек комментирует недавние столкновения между Арменией и Азербайджаном.

«Мы еще получаем информацию об этом, прокомментируем попозже. Хотя очевидно, что мы обеспокоены сообщениями об этом недавнем насилии, но нам все же необходимо проверить их. В настоящий момент мы призываем обе стороны проявлять сдержанность, действовать в соответствии с трехсторонними заявлениями от 9 ноября по 11 января и решать любые проблемы мирным путем, посредством диалога. Мы хотим избежать предыдущей эскалации», - сказал Фархан Хак.

Во второй половине дня 16 ноября Вооруженные силы Азербайджана в очередной раз преступным образом нарушили территориальную целостность Республики Армения и ее суверенитет, атаковав армянские позиции, расположенные в восточной приграничной зоне, с применением артиллерии, бронетехники и огнестрельного оружия различного калибра. В результате боевых действий есть жертвы с обеих сторон.