СЕ выразил готовность содействовать диалогу между Арменией и Азербайджаном

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала Армению и Азербайджан быть приверженными мирному урегулированию конфликта.

«Я обеспокоена информацией о продолжающихся инцидентах между Арменией и Азербайджаном, в результате которых погибли люди. Я приветствую прекращение огня и призываю обе стороны соблюдать его.

Присоединившись к нашей организации более 20 лет назад, и Армения, и Азербайджан взяли на себя обязательство урегулировать конфликт мирными средствами. Это обязательство остается неизменным, оно должно строго соблюдаться», - как передает «Арменпресс», заявила Мария Пейчинович-Бурич.

Она сообщила, что Совет Европы выражает свою полную поддержку сопредседателям Минской группы ОБСЕ в их постоянных усилиях по оказанию помощи Армении и Азербайджану в достижении мирного урегулирования.

«Мы готовы содействовать диалогу между двумя странами-членами СЕ, чтобы укрепить доверие и способствовать их примирению», - сказала она.

Министерство обороны Армении сообщает, что по состоянию на 10:00 17 ноября ситуация относительно стабильна, соглашение о прекращении огня в основном соблюдается. В результате боевых действий 16 ноября противник имеет до 70 убитых и раненых военнослужащих, а также значительные потери военной техники, в частности, 4 бронетранспортера, 1 бронетранспортер Sandcat, 5 автомобилей марки Камаз, Урал, УАЗ.

С армянской стороны есть 1 погибший военнослужащий, 13 пленных. В ходе боевых действий была потеряна связь еще с 24 военнослужащими, их судьба на данный момент неизвестна. Ведется интенсивная работа по их поиску. Две военные позиции перешли под контроль противника.

При посредничестве российской стороны ведутся переговоры по урегулированию ситуации и возвращению пленных армянских военнослужащих.