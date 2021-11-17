Армен Саркисян представил ситуацию на границах Армении, создавшуюся вследствие азербайджанской военной агрессии

Президент Республики Армения Армен Саркисян в рамках проводимого в Сингапуре Международного форума «Bloomberg New Economy Forum» провел встречи с рядом известных государственных и общественных деятелей и руководителей влиятельных СМИ.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Аппарате президента. В ходе встреч Армен Саркисян представил ситуацию, сложившуюся на границах Армении в результате азербайджанской военной агрессии, вторжение Азербайджана на территорию Армении, посягательства на территориальную целостность страны, а также проблему возвращения незаконно удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных.

Отмечается, что Армен Саркисян дал интервью международным СМИ, в котором обрисовал послевоенную ситуацию и продолжающуюся военную агрессию со стороны Азербайджана и вторжении на суверенную территорию Армении.

В ходе встреч с участниками форума - руководителями международных корпораций и компаний (в том числе Paypal, McKinsey & Company, Bharti Enterprises, Mastercard, Temasek, Tata Group и др.) президент Саркисян коснулся и перспектив развития Армении и программ, нацеленных на будущее.

Форум собрал мировых лидеров, руководителей международных организаций и ведущих мировых компаний для обсуждения последствий пандемии, и ее влияние на глобальную экономику, климат и здравоохранение, новых вызовов, шагов по противостоянию и новых экономических возможностей.