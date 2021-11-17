Азербайджан начал публиковать данные о погибших и раненых

Министерство обороны Азербайджана начало публиковать информацию о количестве погибших и раненых в результате боевых действий в восточной части Армении. Как передает «Арменпресс», по данным Минобороны Азербайджана, в результате боевых действий 7 военнослужащих погибли, 10 получили ранения.

Ранее Минобороны Армении сообщило, что в результате боевых действий 16 ноября у противника до 70 убитых и раненых военнослужащих, также значительные потери военной техники, в том числе 4 бронетранспортера, 1 бронетранспортер Sandcat, 5 автомобилей марок Камаз, Урал, УАЗ.

Во второй половине дня 16 ноября Вооруженные силы Азербайджана в очередной раз преступным образом нарушили территориальную целостность Республики Армения и ее суверенитет, атаковав армянские позиции, расположенные в восточной приграничной зоне, с применением артиллерии, бронетехники и огнестрельного оружия различного калибра. В результате боевых действий есть жертвы с обеих сторон.