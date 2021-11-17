Посол Армении в РФ не исключил обращения армянской стороны к ОДКБ

Посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что, хотя ситуация на армяно-азербайджанской границе стабилизировалась, не исключено, что армянская сторона обратится за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Как передает «Арменпресс», об этом посол сообщил Агентству «РИА Новости».

Отвечая на вопрос, намерена ли Армения обратиться за помощью в ОДКБ или после стабилизации ситуации потребность в ней уменьшилась, посол заметил: «Сложно сказать. Смотря, как будет развиваться ситуация, пока есть то, что есть. Посмотрим, как все обернется». На уточняющий вопрос, возможно ли развитие ситуации, посол ответил утвердительно - да.

«Пока ситуация стабилизирована», - добавил он.

Вардан Тоганян сказал, что официальный Ереван продолжает контакты с Москвой по ситуации на границе с Азербайджаном, включая и вопрос возвращения военнослужащих, захваченных Азербайджаном.

Министерство обороны Армении сообщает, что по состоянию на 10:00 17 ноября ситуация относительно стабильна, соглашение о прекращении огня в основном соблюдается. В результате боевых действий 16 ноября противник имеет до 70 убитых и раненых военнослужащих, а также значительные потери военной техники, в частности, 4 бронетранспортера, 1 бронетранспортер Sandcat, 5 автомобилей марки Камаз, Урал, УАЗ.

С армянской стороны есть 1 погибший военнослужащий, 13 пленных. В ходе боевых действий была потеряна связь еще с 24 военнослужащими, их судьба на данный момент неизвестна. Ведется интенсивная работа по их поиску. Две военные позиции перешли под контроль противника.

При посредничестве российской стороны ведутся переговоры по урегулированию ситуации и возвращению пленных армянских военнослужащих.