Число умерших из-за коронавируса в Европейском регионе возросло за неделю на 5%

Более 2,1 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в Европейском регионе за минувшую неделю, свыше 28 тыс. умерли. Как сообщила в ночь на среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), число новых случаев инфицирования увеличилось в регионе за семь дней на 8%, а летальных исходов - на 5%, при этом в целом заболеваемость в мире возросла на 6%, а число смертей на 1%, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"За неделю с 8 по 14 ноября наблюдалась тенденция к росту количества новых случаев [заражения] в мире, и их число превысило 3,3 млн по сравнению с предыдущей неделей, что представляет собой 6-процентный рост по сравнению с предыдущей неделей", - говорится в эпидемическом бюллетене ВОЗ. Число летальных исходов выросло на 1% и составило почти 50 тыс. Подчеркивается, что Европейский регион ВОЗ сообщил о 8-процентном увеличении случаев заражения и 5-процентном росте числа умерших.

На этот регион приходится по итогам семи дней 64% заразившихся (2 145 966) и 57% летальных исходов (28 304). За неделю заболеваемость выросла, помимо Европейского региона, только в Америке (на 8%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 6%). Ее снижение отмечено в Африке (на 33%), Восточном Средиземноморье (на 9%) и Юго-Восточной Азии (на 3%). Число летальных исходов особенно значительно уменьшилось в Восточном Средиземноморье (на 14%), тогда как рост, помимо Европы, зафиксирован Африке (на 3%) и Юго-Восточной Азии (на 1%).

Согласно приведенным в бюллетене данным, с 8 по 14 ноября в мире выявлены 3 346 517 заразившихся и 49 584 случая смерти. О самом большом числе инфицированных за неделю сообщили США (550 684). Далее следуют Россия (275 579), Германия (254 436), Великобритания (252 905) и Турция (180 167).

Продолжающий доминировать над другими штаммами вариант "дельта" за последние 60 дней выявлен в 99,7% анализов, отмечает ВОЗ.

По данным ВОЗ на 16 ноября, в мире с начала пандемии зарегистрировано 253 640 693 подтвержденных случая заражения коронавирусом, умерли 5 104 899 человек.