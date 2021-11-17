Азербайджан должен признать и уважать суверенитет Армении: конгрессмен США

Дэвид Чичили, член комитета Палаты представителей по иностранным делам, осудил очередное нападение Азербайджана на суверенную территорию Армении. Как передает «Арменпресс», он отметил об этом в своем микроблоге в Twitter.

«Нападение Азербайджана на восточную границу Армении - грубое нарушение прошлогоднего мирного соглашения, с этим нельзя мириться. В прошлогоднем конфликте погибло 6 000 человек, и этот спор не должен привести к новым потерям. Азербайджан должен признать и уважать суверенитет Армении», - написал он.

С заявлениями, осуждающими действия Азербайджана, также выступили председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф, член Палаты представителей США, сопредседатель фракции Конгресса по делам Армении Фрэнк Паллоне.

Министерство обороны Армении сообщает, что по состоянию на 10:00 17 ноября ситуация относительно стабильна, соглашение о прекращении огня в основном соблюдается. В результате боевых действий 16 ноября противник имеет до 70 убитых и раненых военнослужащих, а также значительные потери военной техники, в частности, 4 бронетранспортера, 1 бронетранспортер Sandcat, 5 автомобилей марки Камаз, Урал, УАЗ.

С армянской стороны есть 1 погибший военнослужащий, 13 пленных. В ходе боевых действий была потеряна связь еще с 24 военнослужащими, их судьба на данный момент неизвестна. Ведется интенсивная работа по их поиску. Две военные позиции перешли под контроль противника.

При посредничестве российской стороны ведутся переговоры по урегулированию ситуации и возвращению пленных армянских военнослужащих.