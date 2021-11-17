В Арцахе подтвержден 91 новый случай заражения COVID-19

16 ноября в Республике Арцах проведено 284 теста, подтвержден 91 новый случай заражения COVID-19.

Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Республики Арцах сообщает, что есть 2 летальных исхода. В результате коронавирусной болезни скончалась 47-летняя женщина, у которой была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония. У скончавшейся 95-летней женщины также была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония и острая дыхательная недостаточность.

В настоящее время стационарное лечение от коронавирусной болезни проходят 132 инфицированных. Врачи состояние 20 пациентов оценивают как крайне тяжелое, 54 - как тяжелое. Среди них есть и молодые люди. Больные с легкими формами амбулаторное лечение получают в домашних условиях.

В 2021 году для лабораторного выявления коронавируса было обследовано 20 648 граждан, из которых 3 294 оказались заражены.

Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, дабы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию.